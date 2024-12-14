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Mersin Spor, Türk Telekom'u Farklı Geçti

Mersin Spor, Türk Telekom'u Farklı Geçti
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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Mersin Spor, sahasında Türk Telekom'u 95-73 ile mağlup etti. Mersin Spor'un etkili oyunuyla maçın üç periyodu boyunca önde kalması dikkat çekti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Mersin Spor, sahasında Türk Telekom'u 95-73'lük skorla mağlup etti.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Mesut Öztürk

Mersin Spor : Olaseni 14, Cobbs 23, Cruz 21, Kairys 4, Canberk Kuş 9, Pineiro 16, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak 5, Simmons 3, Berkay Sinirlioğlu

Türk Telekom: İsmet Akpınar 16, Alexander 7, Brown 9, Bess 5, Smith 8, Makoundou 4, Rodas 11, Mahir Ağva 6, Hanlan 3, Berkan Durmaz 4

1. Periyot: 22-19 (Mersin Spor lehine)

Devre: 39-41 (Türk Telekom lehine)

3. Periyot: 67-64 (Mersin Spor lehine) - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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