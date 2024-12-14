Mersin Spor, Türk Telekom'u Farklı Geçti
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Mersin Spor, sahasında Türk Telekom'u 95-73 ile mağlup etti. Mersin Spor'un etkili oyunuyla maçın üç periyodu boyunca önde kalması dikkat çekti.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Mersin Spor, sahasında Türk Telekom'u 95-73'lük skorla mağlup etti.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Mesut Öztürk
Mersin Spor : Olaseni 14, Cobbs 23, Cruz 21, Kairys 4, Canberk Kuş 9, Pineiro 16, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak 5, Simmons 3, Berkay Sinirlioğlu
Türk Telekom: İsmet Akpınar 16, Alexander 7, Brown 9, Bess 5, Smith 8, Makoundou 4, Rodas 11, Mahir Ağva 6, Hanlan 3, Berkan Durmaz 4
1. Periyot: 22-19 (Mersin Spor lehine)
Devre: 39-41 (Türk Telekom lehine)
3. Periyot: 67-64 (Mersin Spor lehine) - MERSİN