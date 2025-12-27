Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Mersin Spor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 110-92'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç, Mersin'de yapıldı ve ilk periyotta Mersin Spor'un üstünlüğü göz önüne serildi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Can Mavisu, Kaan Büyükçil, Batuhan Söylemezoğlu

Mersin Spor : Cowan 24, Cruz 8, Ergi Tırpancı 3, White 15, Chassang 8, Olaseni 10, Cobbs 9, March 18, Leon Apaydın 15, Koray Çekici

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Bleijenbergh 17, Ömer Can İlyasoğlu, Miles 14, Badzim 18, Omic 10, Emre Tanışan 8, Griffin 7, Cazalon 9, Mahir Ağva 9, Erbey Kemal Paltacı

1. Periyot: 33-23

Devre: 66-41

3. Periyot: 84-63

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Mersin Spor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 110-92 yendi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor
