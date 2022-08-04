Mersin spor haberleri: Mersin Pro Beach Tour'a hazır

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu işbirliği ile düzenlenen 'Pro Beach Tour Plaj Voleybolu Türkiye Turu' final heyecanı Mersin'de yaşanacak.

5-7 Ağustos tarihleri arasında Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi'nde yapılacak olan final karşılaşmalarında, 12 kadın ve 17 erkek plaj voleybol takımı şampiyonluk için mücadele edecek. Kızkalesi plajında gerçekleşecek olan yarışma ile ilgili bilgi veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, sporun her alanına önem verdiklerine vurgu yaparak, " Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, Türkiye Voleybol Federasyonu ile ortaklaşa olarak Pro Beach Tour Plaj Voleybolu Türkiye Turu finalini yapıyoruz. 5-7 Ağustos 2022 tarihlerinde geçekleştireceğimiz ve toplamda 17 erkek takımı ile 12 kadın takımının katılımı ile gerçekleşecek olan bu organizasyona, başta voleybol severler olmak üzere, tüm Mersin halkını davet ediyoruz" dedi. - MERSİN