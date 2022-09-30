Mersin spor haberleri... Akdeniz'in engelsiz basketbolcularından başarı sözü

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi 2022-2023 sezonunda 2. Ligde Akdeniz ilçesini temsil edecek Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncularıyla bir araya geldi. Akdeniz ekibi, mücadele edecekleri 2'nci ligde başarılı olup üst lige çıkmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacakları sözünü verdi.

Mersin Engelliler Kültür Sanat ve Spor Kulübü Başkanı ve Akdeniz Engelliler Spor Kulübü Yöneticisi Ali Layıklı, ziyarette yaptığı açıklamada, "Akdeniz Belediye Spor Kulübümüz bünyesine katıldığı daha ilk yılında takımımız, Türkiye Engelliler Basketbol Ligi'nde, üçüncü ligden ikinci lige çıkmıştır. Her türlü desteklerinden dolayı Akdeniz Belediye Başkanımız Mustafa Gültak'a ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz Ali Uçar'a teşekkür ediyorum" dedi.

"Sporcularımıza her türlü desteği sağlayacağız"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da ziyaretleri nedeniyle sporculara teşekkür etti, yeni sezonda başarılar diledi. Gültak, "Birkaç yıl önce kendi amatör ruhunuzla bir yerlere geldiniz. Ama bizim kulübümüz olduktan sonra profesyonel destek de alıyorsunuz. Tabi bizler de Ali Uçar müdürümüz de sizlere gerekli maddi desteği sağlayacağız. Umarım iyi bir lig geçer ve bu ligin sonunda da üst lige çıkarız" diye konuştu.

"Yıllar sonra sağladığımız barış ortamı birilerini rahatsız ediyor"

Başkan Gültak, Akdeniz'de yıllardır yaşanan sorunların, özellikle de PKK terörü ve uyuşturucunun yok edilmesinin yollarından birinin de spor, sanat, kültür ve gençlere yönelik eğitim projeleri olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü; "Akdeniz'de gerçekleşen değişim, dış güçlerin ve PKK'nın canını sıkıyor. Birileri bu dönüşümden rahatsız oluyor. Çünkü böylesi uzun soluklu bir barış, huzur ve kardeşlik ortamı, Akdeniz'de daha önce hiç sağlanmamıştı. Bu nedenle sporu önemsiyoruz ve sizlere de güveniyoruz." - MERSİN