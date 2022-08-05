Mersin haberi! Tarsus Belediyesi Meclisi'nden Spora ve Sporculara Destek

On bir farklı branşta 2 binden fazla sporcu ve bin 300 lisanslı sporcusuyla elde ettiği, ulusal ve uluslararası başarılarla adından söz ettiren ve 11 branşta Çukurova'nın en fazla sporcuya sahip Belediyesi olan Tarsus Belediyesi, spora destek faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Ağustos Ayı Olağan Meclisi'nde Tarsus Belediye spor Kulübüne 400 bin TL nakdi yardım gerçekleştirmesi maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Tarsus Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı. Gençliğe, spora ve sporcuya sağladığı destekler ile bilinen Tarsus Belediyesi spora destek çalışmalarını sürdürüyor. Yedi gündem maddesinin bulunduğu mecliste faaliyetlerini sürdürebilmesi için Tarsus Belediye spor Kulübüne 400 Bin TL nakdi yardım gerçekleştirmesi maddesi de görüşülerek karara bağlandı. Çocukları ve gençleri spor yapmaya teşvik etmek amacıyla her yıl binlerce öğrenciye kurs imkanı sunan Tarsus Belediyesi kente yeni spor alanları kazandırırken, mevcut tesislerin de bakım ve onarımlarını sürdürüyor. Futbol, basketbol, voleybol, boks, karate, güreş, muaythai, wushu, kickboks, özel sporcular, triatlon, yüzme, tenis, atletizm ve jimnastik branşlarında faaliyet gösteren Tarsus Belediyespor Kulübü, kadın basketbol ve voleybol takımları olan Süper Amatör Lig'de futbol takımı bulunan ve altyapısı itibariyle Çukurova bölgesinde lisanslı ve performans oyuncuları ile rövanşta olan bir kulüp olarak çalışmalarına devam ediyor.

GENÇLERİN UĞRAK NOKTASI

Çeşitli şampiyonlukları kente kazandırarak Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde Şampiyonluk Yaşayan ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde mücadelede eden Kadın Basketbol Takımı ve Voleybol Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele etmiş ve tamamı altyapıdan oluşan sporcuları ile Mersin İlini temsil etme başarısına ulaşmış Kadın Voleybol Takımları ile de başarılarını sürdüren Tarsus Belediyespor Kulübü gençlerin uğrak noktası olma özelliği de taşıyor.