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Mersin haber | ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Büyük Zafer'in 100. yılını kutladı

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Mersin haber | ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Büyük Zafer'in 100. yılını kutladı

Gelen Mersin haberine göre Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin oyuncuları ve teknik ekibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla antrenmanda Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin oyuncuları ve teknik ekibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla antrenmanda Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Mersin ekibi, kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Turuncu-lacivertli takımın oyuncuları ve teknik ekibi, antrenmanda, Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak Zafer Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Spor

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