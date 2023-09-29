Mersin'de Pro Beach Tour Plaj Voleybolu başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun iş birliği ile düzenlenen Pro Beach Tour Plaj Voleybolu Mersin etabı, Kızkalesi Plajı'nda başladı.

Bugün başlayan Pro Beach Tour Plaj Voleybolu Mersin etabı, 3 gün sürecek ve 1 Ekim Pazar günü sona erecek. Kızkalesi Plajı'nda düzenlenen plaj voleybolunda verilecek toplam para ödülü 200 bin lira. Organizasyona 7 farklı ülkeden 12 kadın, 14 erkek takımı olmak üzere toplam 26 takım katılıyor. Seyirci girişinin ücretsiz olduğu Pro Beach Tour'da 3 gün boyunca ücretsiz servis imkanı da sağlanıyor. Yarışmaya Antalya'dan katılan sporculardan Resmiye Çakmak, "Uzun zamandır turnuvalara katılmıyordum. Burada en son Mersin Marina'da üçüncülüğüm var. Mersin'deki organizasyon inanılmaz. Ekip çok iyi ve belediye çok iyi çalışıyor. Hakemler çok iyi. Mersin etabı çok keyifli geçiyor. Şu anda her şey çok güzel. Seyirciler heyecanlı, organizasyon çok iyi gidiyor. Umarım hafta sonunda burayı tamamen doldururlar" dedi.

Bir sporcu olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı spor organizasyonlarını da değerlendiren Çakmak, "Bizim daha önceki senelerde plaj voleybolu organizasyonlarında, biz her hafta farklı şehirlerde olurduk. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi birçok şehre gidiyorduk. Ama bunun devamını getiren tek şehir Mersin ve Mersin Büyükşehir Belediyesi oldu. Çünkü biz artık çoğu turnuvaya, hiçbir yere gidemiyoruz. Çünkü istemiyorlar, 'yapamayız' diyorlar ama Mersin bu konuda plaj voleybolu sporcularının ve organizasyonun, federasyonun her zaman arkasında. O yüzden bizi destekledikleri ve bizi burada çok güzel ağırladıkları için Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Polonyalı sporcu Magdalena Saad ise, "Sporcuların oldukça hırslı olduğu bir ortam var. Organizasyon güzel ve ihtiyacımız olan her şey burada mevcut. Organizasyonu yapan herkese teşekkür ediyor, takdirlerimi sunuyorum. Belediyelerin bu tür organizasyonları desteklemeleri, hem organizasyonu yapan diğer paydaşlar için hem de biz sporcular için çok önemli" ifadelerini kullandı. - MERSİN