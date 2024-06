Mersin'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okullarının açılışı törenle gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Edip Buran Spor Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde ülke genelinde olduğu gibi Mersin'de de Yaz Spor Okullarının açıldığını söyledi.

Gençlerin başarısının ülkenin başarısı olduğunu vurgulayan Vali Pehlivan, "Ülkemizin gelecekte çok daha iyi noktalara geleceğinin de habercisidir. Dünün nesilleri nasıl ki bugünün Türkiye'sini inşa ettiyse, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'Türkiye Yüzyılı'nı da kıymetli gençlerimizle, çocuklarımızla birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli atılırken, cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ve işaret ettiği 'muasır medeniyetler' seviyesinin üstüne her alanda çalışarak, üreterek, başarılar ortaya koyarak erişileceğini kaydeden Vali Pehlivan, "Spor da bunlardan birisidir. Spor hem zihinsel gelişim hem fiziksel gelişim hem de iştigal ettiğimiz işlerdeki gelişime olumlu katkılar yapan bir olgudur. Hayatımızın her aşamasında, her yaşta sahip olmamız gereken bir alışkanlık ve aktivitedir. O yüzden gerek okullarımız açık olduğu müddetçe okullarda, gerekse şimdi olduğu gibi yaz tatil süresince gençlerimizi, çocuklarımızı spora yönlendirme gayreti içindeyiz. Her şeyden önce enerjilerini olumlu yönde değerlendirmelerini istiyoruz. Bir yandan okumalarını, kendilerini geliştirmelerini bir yandan da spor yaparak spor branşlarını tanımalarını, yeteneklerini ortaya çıkarmayı çok önemsiyoruz" diye konuştu.

"Lisanslı sporcu sayımız 205 bine ulaştı"

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının protokolleri çerçevesinde yetenek taraması uygulamaları yaptıklarını hatırlatan Vali Pehlivan, "Bu taramalarda 2023 yılında 20 bin civarında kişiye ulaşmışken, bu yıl itibariyle bu sayı 30 bine yaklaştı" ifadelerini kullandı.

Vali Pehlivan, konuşmasının devamında, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' kapsamında 168 bin çocuğa ve gence ulaşıldığı bilgisini vererek, "'Her Ay Bir Branş Tanıtımı Projesi' ile de geçtiğimiz yıl 35 bin çocuğumuza, gencimize ulaşmışken bu yılın ilk 6 ayında 13 bin olmak üzere toplam 48 bin kişiye eriştik.

İlimiz genelinde lisanslı sporcu sayımız 30 bini aktif durumda olmak üzere 205 bine ulaştı. 62 branşta 536 kulübümüz spor faaliyeti yapıyor. Bugün açtığımız yaz okullarında 35 branşta faaliyetler yapılacak, kurslar düzenlenecek. Binlerce gencimize, çocuğumuza ulaşacağız. 05-18 yaş arası gençlerimiz bu faaliyetlere, kurslara, okullara katılabilecek. Engelli kardeşlerimiz için ayrı bir parantez açmak istiyorum. Türkiye'de bir ilk Mersin'de hayata geçirildi. Mezitli ilçemizde Engelsiz Gençlik Merkezimizin yapımı tamamlandı ve yakın bir gelecekte Gençlik ve Spor Bakanımızın teşrifleriyle açılışını gerçekleştireceğiz. Beraberinde 4 gençlik merkezimizi daha açacağız ve toplam gençlik merkezi sayımız 7'ye yükselecek" şeklinde konuştu.

"Bu yıl 100 bin gencimize ulaşmayı hedefliyoruz"

Yaz okullarında yoğun bir çalışmayla önceki yıl 43 bin, geçen yıl yaklaşık 55 bin kişiye ulaşıldığını ifade eden Vali Pehlivan, şöyle devam etti; "Bugün burada bir hedef belirlemek ve ilan etmek istiyorum. Bu yıl 100 bin gencimize, çocuğumuza ulaşalım. Mersin'imize de bu yakışır, Mersin'deki Gençlik ve Spor Hizmetlerimize de bu yakışır. Yeni açacağımız gençlik merkezlerinin de katkısıyla bu hedefe ulaşacağımıza inanıyorum. Ne kadar çok gencimize ulaşırsak, gençlerimizi ne kadar çok spora, spor aktivitelerine, sevk edersek onlar özellikle de bağımlılık yapan unsurlardan uzak kalacaklardır. Spordaki başarıları, derslerindeki başarılara da yansıyacaktır. Bu sporcu gençlerimizin içinden de inşallah milli sporcularımız çıkacaktır. Her branşta başarılı sporcularımızın sayısı giderek artıyor. İlimizde 50'ye yakın milli sporcumuz var. Uluslararası yarışmalarda madalya kazanan sporcu sayımız bir önceki yıla göre iki katına çıktı. Yaklaşık 140 sporcumuz uluslararası yarışmalarda başarı kazandı. Gençlerimiz bunun iki katı nispetinde de ulusal yarışmalarda madalya kazandı. Bu sporcular düzenlenen yetenek taraması, kurs ve eğitim faaliyetleriyle tespit edildi ve bu başarılı sonuçlara ulaşıldı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'sporu tabana yayıyoruz' anlayışı doğrultusunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırım programları çerçevesinde ülke genelinde olduğu gibi Mersin'de de her geçen gün yeni bir yatırımın çocuklara, gençlere, sporculara kazandırıldığını belirten Vali Pehlivan, "Şu anda yurtlarımız da dahil tesis sayımız 80'dir. Özel işletmeleri kattığımız zaman 100'ün üzerinde spor tesisimiz var. Bu tesislerimiz dolsun taşsın, hiç boş kalmasın istiyoruz. Bu yıl bir avantajımız da 4 tane daha gençlik merkezimizin açılacak olmasıdır. Buralarda yüzlerce, binlerce gencimize ve çocuğumuza ulaşmak, gençlik ve spor hizmetleri vermek istiyoruz. O yüzden çıtayı biraz daha yukarıda tutuyoruz. Bu tesislerimizin 365 gün muhakkak ya bir müsabaka ya bir antrenman ya bir kurs faaliyetiyle dolup taşmasını istiyoruz. Bunu da birlikte başaracağız" dedi.

Törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir de bir konuşma gerçekleştirdi.

Vali Pehlivan, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında branşlara yönlendirilen ve başarılı olan sporculara ödül takdim etti. Törende açılış konuşmalarının ardından halk oyunları gösterisi ile sporcular jimnastik, tekvando, eskrim, karate, güreş gösterilerini sergiledi.

Programa; Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, il spor dalı temsilcileri, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı. - MERSİN