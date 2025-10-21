Haberler

Mersin'de 2025 Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları Açılış Töreni Gerçekleşti

Mersin'de 2025 Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları Açılış Töreni Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Dünya Bedensel Engelliler Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Mersin 2025 Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları'nın açılış töreni Babil Su Sporları Merkezi'nde yapıldı. Mersin Valisi Atilla Toros, etkinlikte sporculara başarılar diledi.

TÜRKİYE Milli Paralimpik Komitesi tarafından, Dünya Bedensel Engelliler Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Mersin 2025 Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları'nın açılış töreni yapıldı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Dünya Bedensel Engelliler Federasyonu iş birliğinde, Mersin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlenen organizasyonun açılış töreni Babil Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene Mersin Valisi Atilla Toros, Dünya Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Rudi Van den Abelle, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hamit Mert Avcı, hakemler, sporcular ve antrenörler katıldı.

Bayrak geçiş töreniyle başlayan etkinlikte oyunlara katılacak sporcu, antrenör ve hakemler adına birer kişi yemin etti.

Programda konuşan Vali Atilla Toros, "Mersin bugüne kadar pek çok ulusal ve uluslararası organizasyona başarıyla ev sahipliği yaptı. Bugün bir başka önemli organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu birlikte yaşıyoruz. Şampiyonaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Müsabakaların dostluk ve centilmenlik içinde geçmesini temenni ediyorum. Hepiniz şehrimize, ülkemize ve bu anlamlı organizasyona hoş geldiniz" dedi.

İLK KEZ DÜZENLENİYOR

Oyunların ilk kez düzenlendiğini bilgisini veren Dünya Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Rudi Van Den Abbeele ise, "Dört yıl önce bir hayal kurduk. Bir plajda uluslararası bir spor etkinliği düzenleme hayali. Bugün bu hayal gerçeğe dönüştü. Hepinize teşekkür ederiz. Bu gece paralimpik hareketin tarihinde bir dönüm noktası yaratıyorsunuz. Mersin olarak 2013 Akdeniz Oyunları'nın organizasyonundaki başarınızdan sonra tekrar dünya çapında başarıyla Türk spor ve kültüründeki mükemmelliği tanıtıyorsunuz" diye konuştu.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu da organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı

Alışveriş yapacaklar dikkat! 3 ürünün ülkemize getirilmesi kısıtlandı
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
50 ilde FETÖ operasyonu! 288 kişi gözaltına alındı

288 kişi gözaltında! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
50 ilde FETÖ operasyonu! 288 kişi gözaltına alındı

288 kişi gözaltında! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Vadinin Ermişi'ydi! Ünü spiker ile dünyaevine girdi

Vadinin ermiş'iydi! Ünlü spiker ile dünyaevine girdi
Polis cenazesi konvoyuna taşlı ve sopalı saldırı

Saldırganlar polis cenazesi konvoyunu bastı! Sopalarla saldırdılar
Polis cenazesi konvoyuna taşlı ve sopalı saldırı

Saldırganlar polis cenazesi konvoyunu bastı! Sopalarla saldırdılar
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı

Eski Fenerbahçe As Başkanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı
İnfial yaratan iddia: Ankara'da hayır mağazası sahibi, Suriyeli kadınlara cinsel saldırıda bulundu

Önce istismar sonra yardım! Ankara'daki mağaza dünyaya haber oldu
Genç kadın yola yattı, kimse ikna edemedi

Genç kadın yola yattı, kimse ikna edemedi
Antalya'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Güneş doğarken ölüme gittiler! Görüntüler korkunç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.