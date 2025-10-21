Mersin'de 2025 Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları Açılış Töreni Gerçekleşti

TÜRKİYE Milli Paralimpik Komitesi tarafından, Dünya Bedensel Engelliler Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Mersin 2025 Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları'nın açılış töreni yapıldı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Dünya Bedensel Engelliler Federasyonu iş birliğinde, Mersin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlenen organizasyonun açılış töreni Babil Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene Mersin Valisi Atilla Toros, Dünya Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Rudi Van den Abelle, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hamit Mert Avcı, hakemler, sporcular ve antrenörler katıldı.

Bayrak geçiş töreniyle başlayan etkinlikte oyunlara katılacak sporcu, antrenör ve hakemler adına birer kişi yemin etti.

Programda konuşan Vali Atilla Toros, "Mersin bugüne kadar pek çok ulusal ve uluslararası organizasyona başarıyla ev sahipliği yaptı. Bugün bir başka önemli organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu birlikte yaşıyoruz. Şampiyonaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Müsabakaların dostluk ve centilmenlik içinde geçmesini temenni ediyorum. Hepiniz şehrimize, ülkemize ve bu anlamlı organizasyona hoş geldiniz" dedi.

İLK KEZ DÜZENLENİYOR

Oyunların ilk kez düzenlendiğini bilgisini veren Dünya Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Rudi Van Den Abbeele ise, "Dört yıl önce bir hayal kurduk. Bir plajda uluslararası bir spor etkinliği düzenleme hayali. Bugün bu hayal gerçeğe dönüştü. Hepinize teşekkür ederiz. Bu gece paralimpik hareketin tarihinde bir dönüm noktası yaratıyorsunuz. Mersin olarak 2013 Akdeniz Oyunları'nın organizasyonundaki başarınızdan sonra tekrar dünya çapında başarıyla Türk spor ve kültüründeki mükemmelliği tanıtıyorsunuz" diye konuştu.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu da organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.