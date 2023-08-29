Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Genç Yetenekleri Seçmelerle Buldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Mersin'de yaşayan ve basketbola ilgisi olan genç yetenekleri altyapısında yetiştirmek için seçmeler gerçekleştirdi. Seyfi Alanya Spor Salonunda yapılan seçmelere yaklaşık 200 genç sporcu adayı katılırken, farklı yaş gruplarından 80 kişi seçmeleri başarıyla tamamladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Mersin'de yaşayan ve basketbola ilgisi olan genç yetenekleri altyapısında yetiştirmek için seçmeler gerçekleştirdi. Seyfi Alanya Spor Salonunda yapılan seçmelere yaklaşık 200 genç sporcu adayı katılırken, farklı yaş gruplarından 80 kişi seçmeleri başarıyla tamamladı.

Seçmelerde gençlerin, basketbol bilgisine, temel teknik hareketlerine, hız ve koordinasyon bilgilerine bakılırken, seçilen gençler bundan sonra MSK'nın altyapısında yetişmek ve hayallerine ulaşmak için eğitim alacak.

"200'e yakın katılım oldu"

Seçmeleri gerçekleştiren Basketbol Antrenörü Metin İlme, 2006 ile 2015 yılları arasında doğan çocuklar içinden seçmeler yaptıklarını ve yoğun bir katılım olduğunu belirterek, "Basketbola becerisi olan, seven, basketbolunu geliştirmek isteyen tüm çocuklarımızı buraya davet ettik. 200'e yakın katılım oldu. Ben çok keyif alıyorum" ifadelerini kullandı.

Basketbola yeteneği olan çocukları MSK için yetiştirmek istediklerini kaydeden İlme, "Antrenörlük yapan kişinin karakteri, oyuncu yetişmek üzerine oluyor. Mücadele edecek takımlar yönetmek oluyor. Onu da çocuklara yansıttığımız zaman olay biraz daha kolay hale gelmiş oluyor. Biz bütün basketbol oynayabilecek jenerasyonda, yaş gruplarında takım oluşturmak istiyoruz. İlk hedefimiz bu. Tabii ki bu hedefi aştıktan sonra sahada çok iyi mücadele eden, ahlaki değerlere sahip bireyler yetiştireceğimiz takımlar oluşturacağız. Asıl hedefimiz A takımımız için yetiştireceğimiz çocuklar" diye konuştu.

"MSK'nın altyapısı, kadrosu oldukça güçlü, kaliteli bir eğitim veriyorlar"

Oğlu Umut Mehmet Kocabıyık'ı seçmelere getiren Mehmet Kocabıyık, "MSK, bizim şehrimizin takımı. Bizim başkanımızın takımı. İki kulüp var zaten, en iyisi burası. Hedefimiz Milli Takım" dedi.

Seçmelere oğlu İlyas Kaya'yı getiren Ayşegül Kaya ise "Kendisine güveniyorum, tecrübeli. Daha önce 7 yıl profesyonel olarak oynamıştı. Burada tekrar şansını deneyecek" ifadelerini kullandı. Kaya, MSK'yı tercih etme sebeplerini de, "Çünkü altyapısı, kadrosu oldukça güçlü, kaliteli bir eğitim veriyorlar. Başkanımız Vahap Seçer'in sporculara sonsuz destekleri var" cümleleriyle ifade etti.

Seçmelere gelen gençlerden Uygar Avgın ise, "Basketbolu çok seviyorum. Mersin'de de MSK gayet güzel olduğu için katılmayı düşündüm. Herkes burada yeteneklerini geliştirebilir. Ben de kendi yeteneklerimi geliştirip oynamak istiyorum" şeklinde konuştu. - MERSİN