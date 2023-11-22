Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 5. Uluslararası Mersin Maratonu'na kaydını yaptırdı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 10 Aralık'ta koşulacak olan '5. Uluslararası Mersin Maratonu'nun Halk Koşusu kategorisine kaydını yaptırdı. Maraton, 'Herkes Koşar Mersin'e' sloganıyla koşulacak ve Dünya Atletizm Birliği tarafından 'Elite Label' kategorisine alınan tek maraton olma özelliği taşıyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 10 Aralık'ta koşulacak olan '5. Uluslararası Mersin Maratonu'nun Halk Koşusu kategorisine kaydını yaptırdı. '5. Uluslararası Mersin Maratonu', 'Herkes Koşar Mersin'e' sloganıyla koşulacak. Seçer maratonda; "0033" yazılı göğüs numarası ile koşacak.

5. Uluslararası Mersin Maratonu bu yıl, 'Herkes koşar Mersin'e sloganıyla koşulacak. Başkan Seçer da maratonda, '0033' yazılı göğüs numarası ile koşacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, Başkan Seçer'i ziyaret ederek, maraton tişörtü ile '0033' yazılı göğüs numarasını takdim etti.

"10 Aralık'ta herkesi Mersin'e bekliyoruz"

Maratonun 'Halk Koşusu' kategorisine kaydını yaptıran Seçer, Mersin halkını ve tüm sporseverleri maratonda koşmaya davet ederek, "10 Aralıkta, 5. Uluslararası Mersin Maratonunu gerçekleştireceğiz. 6 Aralık'a kadar da müracaatlar devam edecek. Hem ülke çapında hem uluslararası çapta yüzlerce sporcu bu maratona iştirak edecek. Aynı zamanda Halk Koşusu da gerçekleşecek. 10 Aralık'ta herkesi Mersin'e bekliyoruz. Herkes Koşar Mersin'e" dedi.

Dünya Atletizm Birliği tarafından 'Elite Label' kategorisine alınan 5. Uluslararası Mersin Maratonu, Türkiye'de bu kategoride yapılan tek maraton olma özelliği taşıyor. Maraton mesafesi de 42 bin 195 metreden oluşuyor. Maraton ayrıca; 2024 Paris Yaz Olimpiyatlarına katılım için sporcuların kota alabileceği bir yarış olması nedeniyle sporcular için büyük önem taşıyor ve paten yarışı da bu maratonun unutulmaz anlarından biri olacak.

Maratona şimdiye kadar 18 ülkeden kayıt yaptırıldı. Maraton, 8-9 Aralık 2023 tarihlerinde Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yapılacak fuarla başlayacak. Maraton, 42 kilometre, 10 kilometre, paten yarışı ve 'Halk Koşusu' kategorilerinden oluşuyor. - MERSİN