Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen spor turnuvalarında ödüller verildi

Merkezefendi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlediği satranç, futbol ve tenis turnuvalarında dereceye giren takım ve sporculara ödüllerini takdim etti. Turnuvalara yüzlerce sporcu katıldı.

Merkezefendi Belediyesi'nce 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda satranç, futbol ve tenis turnuvasında dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Futbol, satranç ve tenis turnuvalarımıza katılan gençlerimize ödüllerini verdik. Dereceye giren sporcularımızı kutluyor, tüm katılımcılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü Merkezefendi'de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Merkezefendi'yi sporun merkezi haline getirmek ve ilçeye yeni sporcular kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, Büyük Zafer haftasında futbol, satranç ve tenis turnuvası düzenledi. Sporculara Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan tarafından kupa, madalya ve bisiklet hediye edildi.

"SPORLA İÇ İÇE BİR BELEDİYEYİZ"

Merkezefendi'yi sporun merkezi haline getireceğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi'de spor alanında daha fazla etkinlik, tesis ve fırsat sunarak vatandaşların spor yapma isteğini artırıyoruz. Spor dostu ve sporla iç içe bir belediyeyiz. Spora ve sporcuya olan desteklerimiz her zaman artarak devam ediyor. Etkinliklerimize katılan tüm sporcularımıza madalyalarını taktim ettik. Tüm sporcularımıza kupa ve bisiklet hediye ederek onların sevincine ortak olduk. Gençlerimizi spora teşvik etmek için elimizden gelen gayreti ve özveriyi gösteriyoruz. Yüzlerce sporcunun katıldığı turnuvalarımıza katılan herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.

ZAFER TURNUVASINDA DOSTLUK KAZANDI

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Merkezefendi Belediyesi, spor kulüplerinde eğitim gören öğrenciler arasında futbol turnuvası düzenledi. Turnuvaya katılan tüm takımlara futbol topu hediye edildi. Gerçekleştirilen Futbol Turnuvası'nda Altınhoroz Spor Kulübü birincilik elde etti. Kınıklı Aslan Spor Kulübü ise ikinci oldu. İlbadı Spor Kulübü ise turnuvayı üçüncülük ile bitirdi. Kulüpler arasında gerçekleştirilen zafer turnuvasında dostluk kazandı.

SATRANÇ TURNUVASI ŞAMPİYONLARINA BİSİKLET HEDİYE EDİLDİ

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen satranç turnuvasında ödüller sahiplerini buldu. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç Salonu'nda gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası'nda gençler üç kategoriden oluşan turnuvada hünerlerini gösterdi. Genç sporculara kupa, madalya ve bisiklet hediye edildi. Üç kategoriden oluşan turnuvada A kategorisinde dereceye giren gençlerden birinciliği Burak Özdemir elde etti. Bora Savran ikinci, üçüncü ise İbrahim Bilir oldu. B kategorisinde birinciliği Toprak Çokay, ikinciliği Efe Aynaoğlu, üçüncü ise Uras Erbay oldu. C kategorisinde birinciliği Ayşe Ecem Balcı, ikinciliği Gül Ecrin Balcı, üçüncü ise Ela Sanlı oldu.

TENİS TURNUVASINDA MADALYANIN SAHİPLERİ BELLİ OLDU

2013-2014 ve 2015 doğumlu sporcuların katıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı Tenis Turnuvası sona erdi. Selçukbey Spor Eğitim Merkezi'nde düzenlenen turnuvada dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Turnuva sonunda katılım sağlayan sporculara madalya verildi. Tenis, 10 yaş grubunda birinciliği Asrın Sönmez, ikinciliği ise Defne Saka elde etti. Tenis, 10 yaş erkekler grubunda ise birinci Can Kundakçı, ikinci ise Çağan Öztürk oldu. Tenis, 9 yaş kızlar kategorisinde birinci İnci Babur, ikinci ise Halime Sena oldu. Tenis, 9 yaş erkekler kategorisinde birinci Arel Öztürk, ikinci ise Ege Saka oldu.