Merkezefendi zorlu deplasmanda

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 3 maçını kazanarak form yakalayan Merkezefendi Belediyesi Basket, üst üste 9 galibiyetle üçüncü sırada yer alan Trabzonspor'a konuk oluyor.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 3 maçını kazanarak çıkışa geçen Merkezefendi Belediyesi Basket yarın üst üste 9 galibiyetle üçüncü sıraya yerleşen Trabzonspor'a konuk olacak. Hayri Gür Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Ligin yeni ekibi Trabzonspor 18 maçta 13 galibiyet almayı başardı. Denizli ekibi Merkezefendi 8 galibiyetle Play-Off hattını yakalamaya çalışıyor.

