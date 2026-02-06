Merkezefendi zorlu deplasmanda
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 3 maçını kazanarak form yakalayan Merkezefendi Belediyesi Basket, üst üste 9 galibiyetle üçüncü sırada yer alan Trabzonspor'a konuk oluyor.
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 3 maçını kazanarak çıkışa geçen Merkezefendi Belediyesi Basket yarın üst üste 9 galibiyetle üçüncü sıraya yerleşen Trabzonspor'a konuk olacak. Hayri Gür Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Ligin yeni ekibi Trabzonspor 18 maçta 13 galibiyet almayı başardı. Denizli ekibi Merkezefendi 8 galibiyetle Play-Off hattını yakalamaya çalışıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor