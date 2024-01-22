Merkezefendi Belediyesi Basket, Samsunspor'u uzatmada mağlup etti
Basketbol Süper Ligi 17'nci hafta mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde ağrıladığı Samsunspor'u normal süresi 69-69 eşitlikle sona eren maçın uzatma periyodunda 83-74 mağlup etti. Bu sonuçla Denizli temsilcisi 6 galibiyete ulaşırken, Samsun takımı 3 galibiyetle son sırada kaldı.
SALON: Pamukkale Üniversitesi
HAKEMLER: Özlem Yalman, Musa Kazım Çetin, Batuhan Söylemezoğlu
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Muhaymin Mustafa 10, Nate Mason 13, Wright 22, Bleijenbergh 8, Pecarski 2, Berke Aygündüz 9, Oktay Güneş, İsmail Karabilen 2, Roko Badzim 13, Çağatay Özkan, Ragıp Berke Atar 4
SAMSUNSPOR: Kyser 16, Levi 7, Henry 18, Washington 18, Göktuğ Baş 2, Tarık Sezgün, Bora Satır, Mooney 13
1'İNCİ PERİYOT: 18-18
İLK YARI: 33-36
3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-52
NORMAL SÜRE: 69-69
Basketbol Süper Ligi 17'nci hafta mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde ağrıladığı Samsunspor'u normal süresi 69-69 eşitlikle sona eren maçın uzatma periyodunda 83-74 mağlup etti. Bu sonuçla Denizli temsilcisi 6 galibiyete ulaşırken, Samsun takımı 3 galibiyetle son sırada kaldı.
Karşılıklı basketlerle geçilen maçın ilk periyodu 18-18 eşitlikle tamamlandı. Konuk ekip ikince çeyrekte üstünlük sağlayıp soyunma odasına 3 sayı önde girdi: 33-36. Üçüncü periyodu Merkezefendi Belediyesi Basket 56-52 önde bitirirken, müsabakanın normal süresi 69-69 berabere bitti. Uzatma periyodunda daha az hata yapan ev sahibi ekip karşılaşmayı kazanmayı başardı: 83-74.