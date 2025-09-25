Haberler

Merkezefendi Belediyesi Basket, Kenneth Smith'i Kadrosuna Kattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ABD'li oyun kurucu Kenneth Smith ile sözleşme imzaladı. Smith, geçen sezon Türk Telekom'da oynamıştı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ABD'li oyun kurucu Kenneth Smith'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezon ligde Türk Telekom'da görev yapan 32 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "Kenneth 'Speedy' Smith artık Denizli basketbolu için ter dökecek. Ailemize hoş geldin." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ali BİLGE - Spor
