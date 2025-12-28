Merkezefendi tehlikeli bölgede

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket üst üste dördüncü mağlubiyetini Mersin Spor'a deplasmanda 110-92 gibi farklı skorla yenilerek aldı. Ligde 13 maçta 4 galibiyet, 9 mağlubiyet alan Denizli ekibi tehlike hattında kaldı. Maça çok düşük enerji ve savunma konsantrasyonu ile başladıklarını belirten Antrenör Zafer Aktaş, "Rakibimiz ise çok yüksek şut yüzdesi ve enerjiyle başladı. Özellikle ilk yarı yaptığımız her top kaybı potamıza hızlı hücum olarak, verdiğimiz her hücum ribaundu ise 3 sayı olarak geri döndü. İkinci yarı hem hücumu hem savunmayı büyük ölçüde toparlayıp rakibimize yaklaşsak da kazanmak için yeterli olmadı. Şimdi önümüzde içeride oynayacağımız çok önemli Büyükçekmece maçı var. Tüm konsantrasyonumuzu bu maça vereceğiz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor