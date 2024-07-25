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Merkez Hakem Kurulu'ndan görülmemiş karar! FIFA kokartlı hakem Süper Lig'de maç yönetemeyecek

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Ferhat Gündoğdu yönetimindeki yeni Merkez Hakem Kurulu, çok konuşulacak bir karara imza attı. 2024-2025 sezonunda Trendyol Süper Lig'de maç yönetecek hakemleri açıklayan kurul, FIFA kokartlı hakem Abdülkadir Bitigen'e listede yer vermedi. Süper Lig'de düdük çalamayacak olan Bitigen, geçtiğimiz salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki Santa Coloma-Midtjylland karşılaşmasında görev yapmıştı.

Ferhat Gündoğdu yönetimindeki yeni Merkez Hakem Kurulu, yeni sezon öncesi ilk büyük kararını verdi. 2024-2025 sezonunda Trendyol Süper Lig'de maç yönetecek hakemler açıklanırken, FIFA kokartlı hakem Abdülkadir Bitigen liste dışında kaldı.

Merkez Hakem Kurulu'ndan görülmemiş karar! FIFA kokartlı hakem Süper Lig'de maç yönetemeyecek

SÜPER LİG'DE GÖREV YAPACAK HAKEMLER BELLİ OLDU

2024-2025 sezonunda Trendyol Süper Lig'de maç yönetecek hakemlerin isimleri şunlar;

  • Zorbay Küçük
  • Alper Akarsu
  • Burak Pakkan
  • Kadir Sağlam
  • Burak Şeker
  • Murat Erdoğan
  • Ömer Faruk Turtay
  • Bahattin Şimşek
  • Oğuzhan Çakır
  • Arda Kardeşler
  • Cihan Aydın
  • Ali Şansalan
  • Ümit Öztürk
  • Turgut Doman
  • Abdullah Buğra Taşkınsoy
  • Çağdaş Altay
  • Mehmet Türkmen
  • Mert Güzenge
  • Tugay Kaan Numanoğlu
  • Emre Kargın
  • Halil Umut Meler
  • Muhammet Ali Metoğlu
  • Atilla Karaoğlan

13 VAR HAKEMİ DE AÇIKLANDI

Süper Lig'de gelecek sezon görev alacak VAR hakemleri de açıklandı. İşte o hakemler;

  • Mustafa İlker Coşkun
  • Serkan Tokat
  • Mustafa Öğretmenoğlu
  • Özgür Yankaya
  • Emre Malok
  • Neslihan Muratdağı
  • Onur Özütoprak
  • Hakan Ceylan
  • Kutluhan Bilgiç
  • Alper Çetin
  • Koray Gençerler
  • Erkan Engin
  • Bülent Birincioğlu

Öte yandan TFF'nin açıkladığı listede A klasman yardımcı hakemler, B ile C klasman hakem ve yardımcılarının isimleri de yer aldı.

FIFA KOKARTLI ABDÜLKADİR BİTİGEN LİSTEDE YOK

Geçen sezon devre arasında Süper Lig'de maç yöneten FIFA kokartlı hakem Abdülkadir Bitigen, yeni sezonda listede yer almadı. Ligde geçen sezonun ikinci yarısında görev yapan 25 hakem, bu sezon da listede kendine yer buldu. Abdülkadir Bitigen, geçtiğimiz salı günü Midtjylland'ın Santa Coloma'yı 3-0 mağlup ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında düdük çalmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (3)

Kimesterseni:

Simdiden sulandirdilar, buyukeksiyi aratmazsa bende birsey bilmiyorum

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Hasan Kastamonulu:

Başta Arda Kardeşler gibi mimlenmiş hakemlerden kurtulamayacak mıyız?

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Lütfen Bırakın Konuşayım:

İnsanlar .. çimenleri görmek için futbol izliyor olabilir. Sahadaki çimenler çok güzel gözüküyor. Yani burada bir yanlış anlaşılma var olabilir.

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