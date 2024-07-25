Merkez Hakem Kurulu'ndan görülmemiş karar! FIFA kokartlı hakem Süper Lig'de maç yönetemeyecek

Ferhat Gündoğdu yönetimindeki yeni Merkez Hakem Kurulu, yeni sezon öncesi ilk büyük kararını verdi. 2024-2025 sezonunda Trendyol Süper Lig'de maç yönetecek hakemler açıklanırken, FIFA kokartlı hakem Abdülkadir Bitigen liste dışında kaldı.

SÜPER LİG'DE GÖREV YAPACAK HAKEMLER BELLİ OLDU

2024-2025 sezonunda Trendyol Süper Lig'de maç yönetecek hakemlerin isimleri şunlar;

Zorbay Küçük

Alper Akarsu

Burak Pakkan

Kadir Sağlam

Burak Şeker

Murat Erdoğan

Ömer Faruk Turtay

Bahattin Şimşek

Oğuzhan Çakır

Arda Kardeşler

Cihan Aydın

Ali Şansalan

Ümit Öztürk

Turgut Doman

Abdullah Buğra Taşkınsoy

Çağdaş Altay

Mehmet Türkmen

Mert Güzenge

Tugay Kaan Numanoğlu

Emre Kargın

Halil Umut Meler

Muhammet Ali Metoğlu

Atilla Karaoğlan

13 VAR HAKEMİ DE AÇIKLANDI

Süper Lig'de gelecek sezon görev alacak VAR hakemleri de açıklandı. İşte o hakemler;

Mustafa İlker Coşkun

Serkan Tokat

Mustafa Öğretmenoğlu

Özgür Yankaya

Emre Malok

Neslihan Muratdağı

Onur Özütoprak

Hakan Ceylan

Kutluhan Bilgiç

Alper Çetin

Koray Gençerler

Erkan Engin

Bülent Birincioğlu

Öte yandan TFF'nin açıkladığı listede A klasman yardımcı hakemler, B ile C klasman hakem ve yardımcılarının isimleri de yer aldı.

FIFA KOKARTLI ABDÜLKADİR BİTİGEN LİSTEDE YOK

Geçen sezon devre arasında Süper Lig'de maç yöneten FIFA kokartlı hakem Abdülkadir Bitigen, yeni sezonda listede yer almadı. Ligde geçen sezonun ikinci yarısında görev yapan 25 hakem, bu sezon da listede kendine yer buldu. Abdülkadir Bitigen, geçtiğimiz salı günü Midtjylland'ın Santa Coloma'yı 3-0 mağlup ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında düdük çalmıştı.