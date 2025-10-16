Meriç Nehri 2026'da Büyük Kürek Organizasyonlarına Ev Sahipliği Yapacak

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru Meriç Nehri'nin 2026'da da büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacağını söyledi.

İba, Meriç Nehri kenarında gazetecilere yaptığı açıklamada, Meriç'in Türkiye'nin su sporları merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.

Nehrin doğal parkuru ve kıyılarda yapılan tesislerin sporculara güzel imkanlar sunduğunu dile getiren İba, Meriç'in bu avantajlarıyla ulusal ve uluslararası organizasyonları yapma hakkı elde ettiğini vurguladı.

Son 2 yılda yapılan büyük organizasyonlara gelecek yıl yenilerinin ekleneceğini anlatan İba, şunları kaydetti:

"Bu yıl güzel organizasyonlara Edirne'de ev sahipliği yaptık. 2026'da heyecanlı ve önemli yarışlar olacak. Meriç'te gelecek yıl iki gençler şampiyonası iki de büyükler şampiyonası yapılacak. Bunun yanında planlamada olmayan yarışlarda gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca dünyanın en büyük tekne firmalarından birinin organizasyonu da söz konusu henüz tam netleşmedi. Tekneler İtalya'dan Meriç'e sevk edilecek. Bu işte lojistik çok önemli.

Tekneyi götürüp getirmek ciddi maliyet ve sorun. Firma tarafından tekneler getirilecek ve dünyanın farklı yerlerinden sporcuların davet edilmesiyle farklı bir yarış yapılması planlanıyor. Meriç'te yapılacak yarışların yanında milli takım kampları ve kulüplerin antrenmanları yıl boyunca sürecek."

Nesim İba, Meriç'te yapılan organizasyonların kent ekonomisine ciddi katkılar sağladığını da sözlerine ekledi.