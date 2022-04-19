Menemenspor kümede kalma adına kritik maça çıkacak

MENEMEN, İZMİR (İHA) - Menemenspor, Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma yarışındaki rakibi Kocaelispor'u yenerek avantaj elde etmek istiyor.

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Menemenspor, yarın saat 18.00'de Kocaelispor'u konuk edecek. Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Erkan Akbulut yapacak.

Maç öncesinde iki takım da 36 puanda bulunurken, Menemenspor averajla 14. sırada, Kocaelispor ise 16. basamakta yer alıyor. Ligde geçen hafta küme düşmesi kesinleşen Balıkesirspor deplasmanında 1 puanı son anda kurtaran Menemenspor, İzmir'e moralsiz dönmüştü. Sarı-lacivertliler, Kocaelispor'u mağlup ederek hem puan kaybını telafi etmek hem de kümede kalma yolunda avantaj elde etmek istiyor.

İzmir temsilcisi, ligin ilk yarısında rakibine karşı deplasmanda oynadığı müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor