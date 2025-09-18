Menemen Futbol Kulübü Kupada Turu Geçti, Ligde Zirve Peşinde

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Adanaspor ve Isparta 32 Spor maçlarını kazanıp zirve yarışında seri başlatan Menemen Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda da kayıp yaşamadı. Evinde 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekibi Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ni konuk eden sarı-lacivertliler 1-0 geriye düşmesine rağmen müsabakayı 2-1 kazanıp turladı.

Teknik direktör Bilal Kısa art arda alınan galibiyetlerle takımda iyi bir özgüven oluştuğunu belirterek, "İki kulvarda da kazanmak sevindirici. Kupada bir üst tura çıktığımız için mutluyuz. Ligde de iyi gidiyoruz. Bu hafta deplasmanda Kırklarelispor'u da yenerek zirveye yaklaşmak istiyoruz" dedi.