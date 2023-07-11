Menemen Futbol Kulübü, kaleci Oğuz Çalışkan'ı transfer etti
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Menemen Futbol Kulübü, kaleci Oğuz Çalışkan'ı transfer etti. İzmir ekibi, daha önce Iğdır FK ile yollarını ayıran 34 yaşındaki file bekçisiyle anlaşmaya vardı. Çalışkan, daha önce birçok farklı takımda forma giymiş deneyimli bir kalecidir.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, daha önce anlaştığı kaleci Oğuz Çalışkan'ı resmen renklerine bağladı.< Iğdır FK takımı ile yollarını ayıran 34 yaşındaki file bekçisi ile uzun süre önce temaslara başlayan İzmir ekibi mutlu sona ulaştı. Resmi sözleşmeye imza atan deneyimli eldiven, Ankaragücü, Karsspor, Denizli BŞB, Hatayspor, Diyarbekirspor, Gümüşhanespor, Şanlıurfaspor, Turgutluspor, Bugsaş, Sakaryaspor, Ankara Demirspor ve son olarak Iğdır FK formalarını giydi.Oğuz Çalışkan geçen sezon Iğdır FK ile 3'üncü Lig'de 31 müsabakaya çıktı. Öte yandan sarı-lacivertli takım teknik direktörlüğe dönen Cenk Laleci yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman ile 2023-2024 sezonunun hazırlıklarına başladı.