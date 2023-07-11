Menemen Futbol Kulübü, kaleci Oğuz Çalışkan'ı transfer etti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Menemen Futbol Kulübü, kaleci Oğuz Çalışkan'ı transfer etti. İzmir ekibi, daha önce Iğdır FK ile yollarını ayıran 34 yaşındaki file bekçisiyle anlaşmaya vardı. Çalışkan, daha önce birçok farklı takımda forma giymiş deneyimli bir kalecidir.