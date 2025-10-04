Menemen FK, Zirve Hedefinde 68 Aksaray Belediyespor'u Ağırlıyor

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Muşspor'u 4-1 yenerek zirve yarışına ortak olan Menemen Futbol Kulübü 7'nci hafta maçında yarın yine sahasında 68 Aksaray Belediyespor'u konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Yakup Özhan görev yapacak. 13 puanla 3'üncü sırada yer alan Menemen FK'da Teknik Direktör Bilal Kısa, taraftarın desteği ile bir kez daha galip gelerek zirveye yaklaşacaklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor