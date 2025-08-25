Menemen FK, Yeni Sezona 4-1'lik Galibiyetle Başladı

Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki ilk hafta maçında Yeni Mersin İdman Yurdu'nu deplasmanda 4-1 mağlup ederek sezona kusursuz bir başlangıç yaptı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, yeni sezona iddialı bir başlangıç yaptı. Ligin ilk haftasında Yeni Mersin İdman Yurdu ile deplasmanda karşılaşan sarı-lacivertliler, sahadan 4-1'lik net bir galibiyetle ayrılarak sezona üç puanla başladı.

Maça hızlı başlayan İzmir temsilcisi, ilk yarıyı 4-0'lık üstünlükle tamamladı. İkinci yarıda tempoyu düşürerek oyunu rölantiye alan Menemen FK, 70. dakikada kalesinde bir gol gördü ve skor 4-1'e geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.

Menemen FK'nın gollerini Seçim Can Koç (2), Emre Keskin ve rakip oyuncu Yusuf Eroğlu (kendi kalesine) kaydederken, ev sahibi Yeni Mersin İdman Yurdu'nun tek golü Utkan Çevik'ten geldi.

Bu sonuçla Menemen FK, sezona güçlü bir giriş yaparken, özellikle ilk yarıdaki etkili performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Bilal Kısa, galibiyetle başladı

Yeni sezona yeni bir yapılanmayla giren Menemen FK, önemli değişikliklere imza attı. Sportif direktörlük görevine Nihat Yılmaz, teknik direktörlük koltuğuna ise Bilal Kısa getirildi. Bu değişimle birlikte transferde de hareketli günler geçiren İzmir temsilcisi, kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi.

Yeni Mersin İdman Yurdu karşılaşmasıyla birlikte ilk resmi sınavına çıkan teknik direktör Bilal Kısa, sahadan 3 puanla ayrılarak sezona moralli bir başlangıç yaptı. Genç teknik adamın ortaya koyduğu oyun beğeni toplarken, bu performansı gelecek haftalara da taşıyıp galibiyet serisi yakalamak istediği ifade edildi. - İZMİR