Menemen FK, yarın sahasında Şanlıurfaspor'la galibiyet hedefiyle karşılaşacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta Menemen FK, yarın sahasında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'la karşılaşacak. Menemen FK'da teknik direktör Tolga Doğantez zorlu maçta tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi; 15 puanla 12. sıradaki Menemen, 24 puanla 5. sıradaki rakibini ağırlayacak.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda şampiyonluk mücadelesi veren Seza Çimento Elazığspor'la 1-1 berabere kalan Menemen Futbol Kulübü yarın sahasında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'la karşılaşacak. Menemen İlçe Stadı'nda Zorbay Küçük'ün yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Sıralamada 15 puanla 12'nci basamakta yer alan Menemen FK'da teknik direktör Tolga Doğantez zorlu maça çıkacaklarını tek hedeflerinin galibiyet olduğunu dile getirdi. Şanlıurfaspor ise 24 puanla 5'inci sırada haftaya giriş yaptı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı