Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu evinde Isparta 32 Spor'a 4-0 yenilen Menemen Futbol Kulübü yarın deplasmanda Seza Çimento Elazığspor'la karşı karşıya gelecek. Elazığ Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Berkay Ağış görev alacak. Geride kalan 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi elde edip 14 puan toplayan Menemen FK, 12'nci haftaya 11'inci basamakta girdi. Elazığspor ise 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 26 puan topladı, averajla liderlik koltuğunda yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı