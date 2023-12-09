Menemen FK, Uşak Spor'u konuk edecek

Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki 17. hafta mücadelesinde yarın Uşak Spor'u konuk edecek. Menemen İlçe Stadyumunda oynanacak müsabaka, saatler 14.00'ü gösterdiğinde başlayacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, 17. hafta mücadelesinde yarın Uşak Spor'u konuk olacak. Menemen İlçe Stadyumunda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşma öncesinde Menemen FK, 22 puanla ligde 8. sırada yer alırken, konuk ekip Uşak Spor ise 4 puanla ligin son basamağı olan 19. sırada bulunuyor. İki takımın da mutlak galibiyet amacıyla çıkacağı karşılaşmada Menemen FK, bu zorlu mücadeleyi kazanarak play-off hattına girmeyi hedeflerken, Uşak Spor ise sarı-lacivertli ekibi mağlup ederek 11 maçlık mağlubiyet serisini bozmak istiyor.

Öte yandan karşılaşmayı Ankara bölgesinden Efe Tanrıverdi yönetecek. Tanrıverdi'nin yardımcılıklarını ise Kenan Özcan ile Rüştü Muhammed Orcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Onur Güneş olacak. - İZMİR