Menemen FK, Samsunspor'dan Alper Efe Pazar'ı Kiraladı

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci hafta maçında Arnavutköy Belediyespor'a 3-0 kaybeden Menemen FK, Samsunspor'dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Alper Efe Pazar'ı kiraladı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci hafta maçında evinde Arnavutköy Belediyespor'a 3-0 kaybeden Menemen Futbol Kulübü. Süper Lig'den takviye gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler Samsunspor'dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Alper Efe Pazar'ı kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, Samsunspor'dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Alper Efe Pazar'ı satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza dahil etmiştir. Alper Efe Pazar'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

