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Menemen FK, Play-Off Turu'nda Vanspor'la Karşılaşıyor

Menemen FK, Play-Off Turu'nda Vanspor'la Karşılaşıyor
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2'nci Lig Kırmızı Grup'ta normal sezonu 4'üncü bitiren Menemen Futbol Kulübü, Play-Off 1'inci Turu'nda 5'inci sıradaki Vanspor ile saat 20.00'de yarın evinde karşılaşacak. (Hakkı Türker sakat olduğu için oynayamayacak.)

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta normal sezonu 4'üncü bitiren Menemen Futbol Kulübü, Play-Off 1'inci Turu'nda yarın evinde 5'inci sıradaki Vanspor'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Raşit Yorgancılar düdük çalacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan skorer forvet Hakkı Türker karşılaşmada forma giyemeyecek.

Tek eleme usulüne göre oynanacak maçta kazanan takım turu geçecek. Müsabakanın 90 dakikası berabere tamamlanırsa 15'er dakikalık iki devre halinde uzatmalara geçilecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa turu geçen takım seri penaltı atışları sonucu belirlenecek. Ligde iki takım arasında oynanan maçlarda eşitlik bozulmadı. İzmir'deki maç 1-1, Van'daki maç ise 2-2 berabere tamamlandı. Turu geçecek takım 68 Aksarayspor-Karacabey Bld maçının galibiyle eşleyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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