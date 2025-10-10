Menemen FK'nın Teknik Direktörü Bilal Kısa, Eski Takımı Bursaspor'a Rakip Oluyor

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 7 maçta 14 puanla 4'üncü basamakta yer alan Menemen FK'da bu sezon ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Bilal Kısa, futbolculuk döneminde formasını giydiği Bursaspor'a bu hafta rakip olacak. Grupta Bursaspor, aynı periyotta 15 puan toplayarak 3'üncü sırada yer alıyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren Bursaspor-Menemen FK randevusunda İzmir ekibinin teknik patron Bilal Kısa, futbolcuyken başarısı için ter döktüğü Bursaspor'u bu kez dize getirmenin planlarını yapıyor.

2016-17 sezonunda Bursaspor formasıyla Süper Lig'de 13 maça çıkan Bilal Kısa, kupada 3 müsabakada ter döktü. Genç teknik adam, 2017-18'de Bursa ekibiyle 2 maça çıkıp devre arasında kulüpten ayrıldı. Futbol kariyerinde Fenerbahçe'de profesyonel olup İzmirspor, Malatyaspor, Ankaraspor, Ankaragücü, Karşıyaka, Karabükspor, Akhisarspor, Galatasaray ve Boluspor kulüplerinde top koşturan Bilal Kısa, A Milli Takım formasıyla 7 kez mücadele verdi. Kısa, Galatasaray ve Akhisarspor'la 1'er kez Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazandı.