Menemen FK'da Onur'un yeni durağı Bingölspor

2'nci Lig ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü'yle sözleşmesi sona eren stoper Onur Akdeniz transferde 12 Bingölspor'la anlaştı. Son 3 sezondur forma giydiği sarı-lacivertlilere resmen veda eden 29 yaşındaki futbolcunun yeni durağı Bingöl ekibi oldu. Onur Akdeniz, Menemen FK'da 2023-24 sezonunda 35, 2024-25 sezonunda 33 maça çıkmış, geçen sezon da ilk yarıda 6 maçta forma giydikten sonra süresiz kadro dışı bırakılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı