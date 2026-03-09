Haberler

Menemen FK, Gebzespor'a mağlup oldu

Menemen FK, Gebzespor'a mağlup oldu
Güncelleme:
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta liderlikten düşen Menemen Futbol Kulübü, evinde Gebzespor'a 2-1 yenilerek mağlubiyet serisini 5 maça çıkardı. Takım, son 7 maçında yalnızca 1 beraberlik alırken, Play-Off yarışından da kopmuş durumda.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Futbol Kulübü kötü gidişi bir türlü durduramadı. Sezonun ilk haftalarında liderlik koltuğunda oturan, ilk yarı boyunca Play-Off potasında olan Menemen, evinde Gebzespor'a da 2-1 yenilerek mağlubiyet serisini 5 maça çıkardı. Sarı-lacivertli ekip son 7 maçta yalnız 1 beraberlik alırken 6 kez sahadan puansız ayrıldı. Menemen FK grupta 39 puanla 10'uncu sıraya gerilerken, Play-Off yarışında erken havlu attı.

