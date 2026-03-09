Menemen FK, Gebzespor'a mağlup oldu

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Futbol Kulübü kötü gidişi bir türlü durduramadı. Sezonun ilk haftalarında liderlik koltuğunda oturan, ilk yarı boyunca Play-Off potasında olan Menemen, evinde Gebzespor'a da 2-1 yenilerek mağlubiyet serisini 5 maça çıkardı. Sarı-lacivertli ekip son 7 maçta yalnız 1 beraberlik alırken 6 kez sahadan puansız ayrıldı. Menemen FK grupta 39 puanla 10'uncu sıraya gerilerken, Play-Off yarışında erken havlu attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı