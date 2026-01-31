Haberler

Menemen FK, Kırklarelispor'u konuk edecek

Menemen FK, Kırklarelispor'u konuk edecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Menemen FK, 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Kırklarelispor ile yapacağı maça odaklandı. Geçen hafta Isparta'ya karşı yaşanan yenilgi sonrasında teknik direktör Bilal Kısa, Play-Off hedefini korumak için galibiyet istiyor.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Isparta 32 Spor'a 1-0 kaybedip hem galibiyet serisini sonlandıran hem de Play-Off dışında kalan Menemen FK yarın evinde Kırklarelispor'la karşılaşacak. Menemen İlçe Stadı'nda Burak Akdağ'ın yöneteceği müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Menemen FK'da sarı kart cezalısı Berkant Alpşanlı mücadelede görev alamayacak. Haftaya 38 puanla 7'nci sırada giren Menemen FK'da teknik direktör Bilal Kısa, Isparta 32 Spor yenilgisini telafi edeceklerini belirterek, "Kırklarelispor maçını kazanıp yeniden çıkışa geçeceğiz ve tekrar adımızı Play-Off hattına yazdıracağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor
Yeni Epstein belgelerinde şok Prens Andrew detayı! Yerdeki kadının üzerine eğilmiş

Cinsel istismar adasındaki yeni belgelerde şok Prens Andrew detayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu

Erdoğan'dan çifte görev! Hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı

Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı
Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor
Babasına ölmeden 4 dakika önce söz verip yerine getirdi, köyün 'Kraliçesi' oldu

Babasına ölmeden 4 dakika önce söz verdi, köyün "Kraliçesi" oldu
Fener taraftarı şokta! Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular

Fener taraftarı şokta! Takımın yıldızının yeni adresini duyurdular