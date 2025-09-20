Haberler

Menemen FK, Kırklarelispor Deplasmanında Galibiyet Peşinde

Menemen FK, Kırklarelispor Deplasmanında Galibiyet Peşinde
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışına ortak olan Menemen Futbol Kulübü, Kırklareli deplasmanında galibiyet hedefliyor. Teknik Direktör Bilal Kısa, takımının başarılı bir performans göstererek döneceğine inanıyor.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Adanaspor (D) ve Isparta 32 Spor galibiyetleriyle zirve yarışına ortak olan Menemen Futbol Kulübü, 5'inci hafta maçında yarın Kırklarelispor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Kırklareli Atatürk Stadı'nda Sercan Karaca'nın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak.

Hafta içinde de Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur karşılaşmasında evinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ni 2-1'le geçen Menemen FK'da Teknik Direktör Bilal Kısa, Kırklareli deplasmanından da galibiyetle döneceklerine inandığını dile getirdi. Menemen FK bu maç öncesi 4 haftada 3 galibiyetle topladığı 9 puanla 4'üncü sırada yer alırken, Kırklarelispor ise 4 puanla 14'üncü basamakta bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
