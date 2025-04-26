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Menemen FK, Karacabey Belediyespor ile Play-Off İhtimali İçin Mücadele Edecek

Menemen FK, Karacabey Belediyespor ile Play-Off İhtimali İçin Mücadele Edecek
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Menemen Futbol Kulübü, 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off oynamayı garantiledikten sonra, deplasmanda Karacabey Belediyespor ile karşılaşacak. Maç, 15.00'te başlayacak.

2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Play-Off oynamayı matematiksel olarak garantileyen Menemen Futbol Kulübü yarın deplasmanda ilk 6 umudu taşıyan Karacabey Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Karacabey Mustafa Fehmi Gerçekler Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Burak Demirkıran düdük çalacak. Menemen FK takımı 61 puanla 4'üncü durumda bulunurken, Karacabey Belediyespor Play-Off hattının 4 puan gerisinde 52 puanla 7'nci basamakta yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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