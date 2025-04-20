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Menemen FK İzmir Derbisinde Bucaspor'u 2-0 Geçti

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Menemen Futbol Kulübü, İzmir derbisinde Bucaspor 1928'i 2-0 yenerek Play-Off oynamayı matematiksel olarak garantiledi.

İZMİR,

2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattında yer alan Menemen Futbol Kulübü, İzmir derbisinde iddiası kalmayan Bucaspor 1928'i 2-0 yendi. Maçın 42'nci dakikasında Emre Keskin ile 1-0 öne geçen Menemen FK, 68'inci dakikada penaltı kazandı. Hakkı Türker penaltı atışını gole çevirip takımını rahatlattı: 2-0. Menemen Futbol Kulübü, Play-Off oynamayı matematiksel olarak garantiledi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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