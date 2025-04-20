Menemen FK İzmir Derbisinde Bucaspor'u 2-0 Geçti
Menemen Futbol Kulübü, İzmir derbisinde Bucaspor 1928'i 2-0 yenerek Play-Off oynamayı matematiksel olarak garantiledi.
İZMİR,
2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattında yer alan Menemen Futbol Kulübü, İzmir derbisinde iddiası kalmayan Bucaspor 1928'i 2-0 yendi. Maçın 42'nci dakikasında Emre Keskin ile 1-0 öne geçen Menemen FK, 68'inci dakikada penaltı kazandı. Hakkı Türker penaltı atışını gole çevirip takımını rahatlattı: 2-0. Menemen Futbol Kulübü, Play-Off oynamayı matematiksel olarak garantiledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor