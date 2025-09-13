Menemen FK, Isparta 32 Spor'u 3-1 Geçti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Adanaspor'u deplasmanda yenen Menemen Futbol Kulübü sahasında Isparta 32 Spor'u 3-1 mağlup edip 2'de 2 yaptı. Menemen FK, 13'üncü dakikada Efe Taylan ile ilk golü buldu: 1-0. Seçim Can, 19'uncu dakikada tabelayı 2-0'a getirdi. Konuk Isparta 32 Spor, 35'inci dakikada Baran'ın golüyle farkı 1'e indirdi: 2-1. İzmir ekibi, 90+4'üncü dakikada Seçim Can'la üçüncü golü buldu ve galibiyeti perçinledi: 3-1. Bu sonuçla Menemen FK 9 puana yükselirken, sezona 3'te 3 ile başlayan Isparta 32 Spor ilk yenilgisini aldı ve 9 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor