Menemen FK evinde Gebzespor'a mağlup oldu

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Futbol Kulübü, evinde Gebzespor'a 2-1 mağlup olarak üst üste 6. maçında da galip gelemedi. Gebzespor, bu galibiyetle Play-Off umutlarını sürdürdü.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 6 maçını kazanamayıp Play-Off yarışının uzağında kalan Menemen Futbol Kulübü evinde Gebzespor'a da yenildi: 1-2. Maçın 45'inci dakikasında Gebzespor lehine penaltı kararı çıktı, Emircan atışı gole çevirdi: 0-1. İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Menemen FK 64'üncü dakikada Arda ile eşitliği yakaladı: 1-1. Konuk Gebzespor 69'uncu dakikada Mustafa Batuhan'ın golüyle tekrar öne geçti ve müsabakayı 2-1 kazandı. Bu sonucun ardından Menemen FK 39 puanda kalırken, Gebzespor 51 puana yükselip Play-Off umutlarını sürdürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
