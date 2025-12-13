Menemen FK'dan mucizevi galibiyet

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Somaspor'u 4-1 yenerek çıkışa geçen Menemen Futbol Kulübü, evinde zirve yarışındaki güçlü rakibi Aliağa FK'yı 90+6 ve 90+7'nci dakikalarda attığı gollerle mucizevi bir şekilde 2-1 mağlup edip büyük sevinç yaşadı. Maçın 80'inci dakikasında penaltıdan topu ağlarında görerek yenik duruma düşen sarı-lacivertliler pes etmedi. Önce 90+6'ncı dakikada Alican Özfesli takımına beraberliği getirdi. Aliağa FK gol santrası yaptıktan sonra topu kapan Menemen FK, 90+7'nci dakikada Baran Demiroğlu'nun golüyle galibiyete ulaştı.

Golün ardından tüm takım sahaya girerek büyük sevinç yaşadı, maç bitiminde ise İlçe Stadı adeta bayram yerine döndü. Bu galibiyetle 2'de 2 yapan Menemen FK, 25 puana yükseldi ve Play-Off potasına yaklaştı. Teknik Direktör Bilal Kısa oyuncularının sonuna kadar mücadele ettiğini belirterek, "Hiçbir zaman inancımızı yitirmedik. Son düdüğe kadar inandık ve kazandık" dedi. Menemen FK ilk yarının bitimine 2 maç kala önce hafta içinde son iki haftadır sahaya çıkamayıp hükmen yenilen, küme düşürülme ihtimali olan Yeni Malatyaspor'a konuk olacak, ardından evinde 1461 Trabzon'la karşı karşıya gelecek.