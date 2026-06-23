Haberler

Menemen FK, Tolga Doğantez ile görüşüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Menemen FK, yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Eski teknik direktörlerinden Cenk Laleci ile görüşmelerden sonuç alınamazken, Tolga Doğantez ile önemli mesafe kat edildi ve takımın başına getirilmesi bekleniyor.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Menemen FK'nın, Cenk Laleci ve Tolga Doğantez ile görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. İzmir temsilcisinin, Tolga Doğantez ile yapılan temaslarda önemli mesafe kat ettiği ve yeni sezonda takımın başına deneyimli teknik adamı getirmeye hazırlandığı ifade edildi.

Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren Menemen FK'da çalışmalar hız kazandı. Geçtiğimiz sezona Bilal Kısa yönetiminde başlayan, sezonun ilerleyen bölümünde ise takımın başına Cüneyt Biçer'i getiren İzmir temsilcisi, yeni sezonda Biçer ile yola devam etmeme kararı aldı. Sarı-lacivertli ekip, bu gelişmenin ardından teknik direktör arayışlarına başladı.

Menemen FK'nın gündemindeki isimlerden birinin kulübün eski teknik direktörlerinden Cenk Laleci olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertli kulüpte hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yapan Laleci ile yapılan görüşmelerden ise olumlu sonuç alınamadığı belirtildi.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren İzmir temsilcisi, aday listesine Tolga Doğantez'i de ekledi. Geçtiğimiz sezon 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928'i çalıştıran 51 yaşındaki teknik adamla yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi. Sarı-lacivertli kulübün, yeni sezonda takımın başına Tolga Doğantez'i getireceği ifade edildi.

Sarı-lacivertli kulübün, yeni teknik direktörünü kısa süre içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı

Denizden de baskın yapıldı! 6 şirkete el konuldu, 10'una kayyum atandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'yi şampiyon yapan efsane hocadan kahreden haber

Fener'i şampiyon yapan efsane hocadan kahreden haber
Esra Erol'un programında ünlenen Aleyna, bambaşka biri oldu

Açılıp saçılıp bambaşka biri oldu

Dev operasyondan detaylar! İşte kayyum atanan 10 akaryakıt şirketi

Dev operasyondan detaylar! İşte kayyum atanan 10 akaryakıt şirketi
İbrahim Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağdı

Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağıyor

Defne Samyeli'nin kızının görüntüleri olay oldu

Defne bunu görmesin

CHP binasında yatak odası çıktı, yeni başkan şaştı kaldı: Acayip

CHP binasında yatak odası çıktı, yeni başkan şaştı kaldı: Acayip
Türkiye'nin askeri üs kurduğu Somali sınırına İsrail askerleri sızdı

Türkiye'nin üs kurduğu ülkede İsrail alarmı! Sınırdan askerler sızdı