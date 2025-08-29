Menemen FK, Arnavutköy Belediyespor ile İlk Maçında Galibiyet Peşinde
Menemen Futbol Kulübü 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki ilk hafta maçında Mersin İdmanyurdu'nu 4-1 mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptı. Yarın saat 19.00'da Menemen İlçe Stadı'nda Arnavutköy Belediyespor ile karşılaşacak olan Menemen FK, teknik direktör Bilal Kısa'nın hedefi doğrultusunda 2'de 2 yapmayı amaçlıyor.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk hafta maçında deplasmanda genç oyunculardan kurulu Mersin İdmanyurdu'nu 4-1 yenen Menemen Futbol Kulübü yarın evindeki ilk sınavda Arnavutköy Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda Ali Emir Yolcu'nun yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Menemen FK Teknik Direktörü Bilal Kısa, 2'de 2 yapmayı hedeflediklerini belirterek, "İlk kez taraftarımızın önüne çıkacağız. Kazanıp seri yakalamak istiyoruz" dedi.
