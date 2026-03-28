Menemen FK deplasmanda Ankara Demirspor'un rakibi
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Mardin 1969 Spor'a 3-1 kaybedip Play-Off yarışına havlu atan Menemen Futbol Kulübü yarın deplasmanda Ankara Demirspor'la karşı karşıya gelecek. TCDD Ankara Demirspor Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakada Halil Erdoğan düdük çalacak. Menemen FK haftaya 42 puanla 9'uncu sırada girerken, Ankara Demirspor 44 puanla 8'inci basamakta yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı