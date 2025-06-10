Menajeri İstanbul'da! Galatasaray'da 3 yıllık imza

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da dış transfer kadar iç transferde de hareketlilik sürüyor.

DAVINSON SANCHEZ İLE 3 YILLIK İMZA

Sarı-kırmızılılar, takımın yıldız isimlerinden biri olan Davinson Sanchez'in sözleşmesindeki bir yıllık uzatma opsiyonunu kullanma kararı aldı. Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusunun menajerini İstanbul'a davet ettiği ve 3 yıllık yeni sözleşme için anlaşma sağlandığı öğrenildi.

MAAŞINA DA ZAM YAPILACAK

Öte yandan sezonluk 3.2 milyon euro kazanan Davinson Sanchez'in yıllık ücretine de zam yapılması bekleniyor. Tecrübeli oyuncu, Sarı-kırmızılılarda 2 Süper Lig, birer kez de Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı Toplam 76 maça çıkan Sanchez, 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.