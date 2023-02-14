Memleketini yalnız bırakmadı! Fenerbahçe'nin eski yıldızından alkışlanacak hareket

Ülkemizde meydana gelen ve büyük kayıplara neden olan deprem felaketinin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen eski Milli futbolcu Mehmet Topal'da Memleketi Malatya'ya giderek arama kurtarma çalışmalarına destek verdi.

10 ilde meydana gelerek büyük yıkımlara neden olan deprem felaketinin yaraları sarılıyor. Spor camiasının da büyük kayıplar verdiği ve aynı zamanda tek yürek olarak yardım ve destek kampanyalarını sürdürdüğü deprem çalışmalarına eski Fenerbahçeli Mehmet Topal'da kayıtsız kalmadı. Topal, memleketine giderek hemşehrilerine destek oldu.

ENKAZ ÇALIŞMASINA YARDIM ETTİ

Enkaz bölgesine giderek çalışmalara destek olan eski futbolcu, Malatya halkı tarafından oldukça sıcak karşılandı.

ÇOCUKLARLA İLGİLENDİ

Memleketi Malatya'ya giden Topal, bölgede depremden etkilenmiş vatandaşların ihtiyaçları için gerekli malzemeleri alırken, bir yandan da çocuklarla ilgilendi.