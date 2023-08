Meltem Hocaoğlu Akyol: Umudum ekim ayındaki turnuvada dünya şampiyonu olmak

"Bizim için en büyük turnuva dünya şampiyonası"

"Koca bir milletin seni desteklemesi büyük bir gurur"

Samet DEMİRCAN - Kübra SOYLU / İSTANBUL,- Milli karateci Meltem Hocaoğlu, ekim ayının sonunda düzenlenecek olan dünya şampiyonası öncesi Demirören Haber Ajansı'na konuştu.

Spor hayatında belirgin bir idolün olmadığını söyleyerek genç sporculara tavsiyelerde bulunan Meltem Hocaoğlu Akyol, Benim için net bir idol yoktu. Tabi ki en küçük çapta sosyal medya bu kadar da popüler değilken, kendi kulübünüz, etrafınız ve etkisi altında kaldığınız insanlar oluyor. Şimdi her açıdan herkese uluşmak çok kolay. Ama şunu unutmamaları gerektiğine inanıyorum. Sosyal medya sisli bir perde, onun arkasında çok fazla şey var. Ben her gün sakatlığımı, çektiğim acıları, terimi paylaşsam bu takip edilecek bir durum olmuyor. Bunların göz ardı edilmemesi gerektiğini, her sporcunun iyi taraflarının alınabileceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten herkes herkese uygun değil. Herkesin tavrı herkese tam oturmuyor. Bu, ilerlemeleri için çok büyük bir faktör. Ama en büyük gerçekler; ortak noktalarına bakıp çalışmaları, özverileri, bakış açılarını görmeleri ve doğru sporcuları kendilerine idol olarak seçmeleri olacaktır. Çocuklar için bunu seçmek de zor olabiliyor. Dediğim gibi farklı yönlerini göstererek ilerliyor insanlar. Göz ardı etmemelerini rica ediyorum" şeklinde konuştu.