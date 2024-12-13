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Melo'dan Galatasaray'a Muslera'yı aratmayacak kaleci önerisi

Melo'dan Galatasaray'a Muslera'yı aratmayacak kaleci önerisi
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Galatasaray'ın efsane isimlerinden Felipe Melo, sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde olan Fernando Muslera'nın yerine sarı-kırmızılı takıma Corinthians'ın genç kalecisi Hugo Souza'yı önerdi.

Bir dönem Galatasaray forması giyen Felipe Melo, Türkiye'ye geldi. Melo, HT Spor'a verdiği röportajda sarı-kırmızılılara Muslera sonrası için kaleci önerisinde bulundu.

MUSLERA'NIN YERİNE HUGO SOUZA'YI ÖNERDİ

Fernando Muslera'nın sezon sonundaki olası ayrılığı halinde sarı-kırmızılı takıma kimi önereceği sorulan Brezilyalı yıldız, Corinthians kalecisi Hugo Souza'nın ismini verdi. Souza'nın iyi bir kaleci olduğuna dikkat çeken Felipe Melo, "Aslında birçok kaleci var. Genç bir kaleci, Corinthians'tan Hugo Souza. Bir isim vermem gerekirse onu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

DEV MAÇTA 3 PENALTI BİRDEN KURTARDI

Brezilyalı kaleci, bu yıl Copa Sudamericana son 16 turu ikinci maçında takımını çeyrek finale taşıdı. Souza, Corinthians'ın Red Bull Bragantino'yu elediği karşılaşmada üç penaltı kurtarmıştı.

Melo'dan Galatasaray'a Muslera'yı aratmayacak kaleci önerisi

HUGO SOUZA KİMDİR?

Futbol kariyerine Flamengo'nun altyapısında başlayan Hugo Souza 2019'da A takıma yükseldi. 2023/24 sezonunda Chaves'e kiralanan Souza, bu sezonun başında kiralık olarak Corinthians'a transfer oldu. Souza, 2025'te bonservisiyle Corinthians'a transfer olacak. 25 yaşındaki kaleci bu sezon forma giydiği 34 maçta kalesinde 34 gol gördü. Souza, 12 maçta kalesini gole kapattı. Son Transfermarkt güncellemesiyle Souza'nın piyasa değeri 8 milyon euro olarak belirlendi.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBursa null:

hakikaten tipide Tolga abinin Hugo suna benziyor:)

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