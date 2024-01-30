Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferi Dearica Marie Hamby, 2 maçta 50 sayı attı

Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferi Dearica Marie Hamby, oynadığı 2 maçta 50 sayı attı.

ING Kadınlar Basketbol Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'da Dearica Marie Hamby rüzgarı esiyor. Sarı kırmızılı takımın 10 gün önce renklerine bağladığı 30 yaşındaki başarılı oyuncu, çıktığı 2 maçta ortaya koyduğu performans ile dikkat çekti. Dearica Marie Hamby, Melikgazi Kayseri Basketbol forması ile ilk maçına Emlak Konut karşısında çıktı. Emlak Konut maçında 20 sayı üreten Dearica Marie Hamby ikinci maçında ise Çankaya Üniversitesi karşısında 30 sayı üretti.

2 maçta toplam 50 sayı atan başarılı oyuncu 11 asist yaptı. - KAYSERİ