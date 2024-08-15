Melikgazi Kayseri Basketbol, Özge Bilgin'i kadrosuna kattı

Melikgazi Kayseri Basketbol eski oyuncusu Özge Bilgin'i kadrosuna kattı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol transferlerine devam ediyor. Yeni sezonda genç ve güçlü bir kadro ile sezona girmeyi hedefleyen sarı kırmızılılar, dış transferde son olarak Bodrum Basketbol forması giyen 1994 doğumlu oyuncu Özge Bilgin'i kadrosuna kattı. Kariyerine Melikgazi Kayseri Basketbol forması altında başlayan ve uzun yıllar sarı-kırmızılı formayı giyen Özge Bilgin yeni sezonda yeniden yuvaya döndü. 30 yaşındaki başarılı oyuncusu pivot pozisyonunda oynuyor. Özge Bilgin, Bodrum Basketbol forması ile 2023-2024 sezonunda 7 maçta forma giydi.

Melikgazi Kayseri Basketbol yeni sezon öncesi kadrosuna Kübra Erat, Meltem Avcı, Aerial Powers, Christelle Diallo, Doğa Adıcan, Gonca Karataş, Crisytal Dangerfield, ve Sokhna Fall'ı kadrosuna katmıştı. - KAYSERİ