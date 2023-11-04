Melikgazi Kayseri Basketbol, OGM Ormanspor'a konuk olacak

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig'de mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 9. haftasında OGM Ormanspor ile deplasmanda karşılaşacak. Melikgazi Kayseri Basketbol, maçı kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig'de mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 9. haftasında bugün deplasmanda OGM Ormanspor'a konuk olacak.

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, bugün Ankara'da OGM Ormanspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 8. hafta sonunda 7 maça çıkan sarı kırmızılılar, 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 11 puan topladı. Bugün oynayacağı OGM Ormanspor maçını kazanarak çıkışını sürdürmek isteyen Melikgazi Kayseri Basketbolda keyifler yerinde.

11 puanla 7. sırada yer alan Melikgazi Kayseri Basketbolda, OGM Ormanspor maçı öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Bugün OGM Ormanspor ile Melikgazi Kayseri Basketbol arasında Ankara M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu oynanacak olan karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Ali Serkan Emlek, Mehmet Burak Anlatıcı ve Umut Memiş hakem üçlüsü yönetecek. - KAYSERİ