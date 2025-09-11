Melikgazi Kayseri Basketbol, Memorial Hastanesi ile Sağlık Sponsoru Anlaşması İmzaladı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, lig öncesi hazırlıklarını sürdürürken kulüp ile Memorial Hastanesi arasında sağlık sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Kadir Has Spor Salonu'nda düzenlenen imza töreninde Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübü Başkanı Yakup Yüksel, "Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübü olarak bu sezonki faaliyetlerimize başladık. Ahmet Bey'in de bahsettiği gibi bu sene takımımız tamamlandı. Yabancı oyuncularımız da geldi. Tüm teknik ekibimiz, sporcularımız tam kadro antrenmanlarımızı yapmaya başladık. İnşallah, önümüzdeki lige gayretle hazırlanmaya devam ediyoruz. Memorial Hastanemiz sağ olsun, bizi yıllardır destekliyor. Sağlık sponsorumuz. Bu yıl da devam edeceğiz. Sosyal bir sorumluluk gibi algılıyorlar ve tüm desteklerini veriyorlar. Ben, başhekimimizin yanında tüm Memorial Hastanesi'ne kulübüm adına teşekkür ederim. İnşallah güzel bir sezon geçiririz" ifadelerini kullandı.

Memorial Kayseri Hastanesi Başhekimi Dr. Serhat Koyuncu ise, "Birbirinden güzel başarı hikayeleri ile dolu bu takıma destek vermekten onur ve gurur duyuyoruz. İnşallah güzel, sakatlıkların az olduğu bir sezon geçmesini diliyoruz. Sağlıklı bir şekilde nice başarılar bekliyoruz" dedi.

Öte yandan Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol oyuncuları ise imza töreninin ardından lig öncesi antrenmanlarını sürdürdü. Başantrenör Emre Özsarı yönetiminde antrenman yapan oyuncular teknik çalışma yaptı.

"Elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

Antrenman öncesinde gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Melikgazi Basketbol Başantrenörü Emre Özsarı da şunları kaydetti:

"Geçen seneden 4-5 tane oyuncumuzu elimizde tuttuk. Bu bizim açımızdan güzel oldu. Bu hafta itibariyle bütün yabancı oyuncularımız kadromuza katıldı. Şu anda gördüğünüz gibi tüm kadro çalışmalara başladık. Yaklaşık 3 haftaya ligimiz başlıyor. Erciyes Cup ve Fenerbahçe Cup olmak üzere 2 tane turnuvaya katılacağız. Kadro yapılanmasına gelince; mücadelesi yüksek, koşan, mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayan, defansif anlamda mücadelenin ön planda olduğu, izlemesi keyifli bir basketbol sergilemek istiyoruz. Bu sene yabancı kuralı değişti. İlk defa 3+2 organizasyonu var. Hazırlık turnuvaları da kendimizi görmemiz ve rotasyonlarımızı genişletmemiz anlamında bizim için önemli. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." - KAYSERİ