Melikgazi Kayseri Basketbol 12. kez kaybetti
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda Nesine Aydın'a 92-67 yenilerek bu sezon 12. mağlubiyetini aldı. Takım, 17 haftada 5 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 22 puan topladı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, bu sezon ligdeki 12. mağlubiyetini aldı.
Melikgazi Kayseri Basketbol ligin 17. haftasında deplasmanda oynadığı Nesine Aydın'a 92-67 kaybetti. Üst üste ikinci galibiyetini alan Melikgazi Kayseri Basketbol, hanesine 1 puanla yazdırdı. Ligde geride kalan 17. hafta sonunda oynadığı 17 maçta 5 galibiyet ve 12 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar 22 puan topladı. Melikgazi Kayseri Basketbol, Dardanel Çanakkale Basketbol (2), OGM Ormanspor (2), Kocaeli Kadın Basketbol'u yenerken, BOTAŞ (2), Galatasaray (2), Beşiktaş (2), ÇBK Mersin (2), Nesibe Aydın (2), Emlak Konut ve Fenerbahçe'ye kaybetti.
Melikgazi Kayseri ligin 18. haftasında 7 Şubat Cumartesi günü evinde Emlak Konut'u konuk edecek. - KAYSERİ