Haberler

Melikgazi Kayseri Basketbol 12. kez kaybetti

Melikgazi Kayseri Basketbol 12. kez kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda Nesine Aydın'a 92-67 yenilerek bu sezon 12. mağlubiyetini aldı. Takım, 17 haftada 5 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 22 puan topladı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, bu sezon ligdeki 12. mağlubiyetini aldı.

Melikgazi Kayseri Basketbol ligin 17. haftasında deplasmanda oynadığı Nesine Aydın'a 92-67 kaybetti. Üst üste ikinci galibiyetini alan Melikgazi Kayseri Basketbol, hanesine 1 puanla yazdırdı. Ligde geride kalan 17. hafta sonunda oynadığı 17 maçta 5 galibiyet ve 12 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar 22 puan topladı. Melikgazi Kayseri Basketbol, Dardanel Çanakkale Basketbol (2), OGM Ormanspor (2), Kocaeli Kadın Basketbol'u yenerken, BOTAŞ (2), Galatasaray (2), Beşiktaş (2), ÇBK Mersin (2), Nesibe Aydın (2), Emlak Konut ve Fenerbahçe'ye kaybetti.

Melikgazi Kayseri ligin 18. haftasında 7 Şubat Cumartesi günü evinde Emlak Konut'u konuk edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bunlar nasıl çocuk? Görüntüyü izleyenler emniyeti etiketledi

Bunlar nasıl çocuk?
Lağım patladı, Gervais'in 'Sapıklar' dediği konuşma yeniden gündem oldu

Lağım patladı, görüntü yeniden gündem oldu: Kesin sesinizi sapıklar
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Bunlar nasıl çocuk? Görüntüyü izleyenler emniyeti etiketledi

Bunlar nasıl çocuk?
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste! Türkiye'ye açık açık meydan okudular

Terör örgütünden Şara'ya skandal liste! Türkiye'ye meydan okudular
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda